В России увеличились цены на один из атрибутов Нового года Средняя стоимость банки красной икры в России увеличилась на 33%

Средняя стоимость банки красной икры весом 200 г в России увеличилась на 33%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Маркет». Этот показатель приблизился к 3 тыс. рублей.

При этом спрос на натуральный продукт повысился на 3%, в то время как имитированную лососевую икру стали покупать на 18% чаще. Эксперты считают, что искусственная продукция стала более популярной за счет доступной цены, широкой представленности в магазинах и низкой калорийности.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заявил, что красная икра в России подешевеет в преддверии новогодних праздников. Согласно его прогнозу, к концу года стоимость этого популярного деликатеса может опуститься на 5–7%. Главной причиной снижения цен эксперт назвал рост производства.

При этом доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко отметила, что стоимость красной рыбы и икры в российских магазинах перед новогодними праздниками может возрасти на 5–7%, достигнув в среднем 1400 и 9900 рублей за килограмм соответственно. Она добавила, что темпы роста цен будут ниже рекордных значений прошлого года.