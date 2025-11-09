Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 10:38

Стало известно, сколько будут стоить икра и красная рыба к Новому году

Доцент Ильяшенко: цены на красную рыбу и икру подскочат на 5-7% к Новому году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость красной рыбы и икры в российских магазинах перед новогодними праздниками может возрасти на 5-7%, достигнув в среднем 1400 и 9900 рублей за килограмм соответственно, сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко в комментарии ТАСС. Она отметила, что хотя абсолютные ценовые показатели могут превысить указанные уровни, темпы их роста будут ниже рекордных значений прошлого года.

В абсолютном выражении средние потребительские цены по России на рыбу лососевых пород могут превысить 1400 рублей за килограмм, а на красную икру 9900 рублей за килограмм, однако темпы роста цен на икру будут ниже рекордных показателей 2024 года, — говорится в публикации.

Ранее обновленная информация Росстата показала, что индекс потребительских цен в РФ за период с 28 октября по 5 ноября зафиксирован на уровне 0,11%. Статистические данные демонстрируют значительное замедление инфляционных процессов в сравнении с предыдущими отчетными периодами, когда показатель составлял 0,16% с 21 по 27 октября и 0,22% с 14 по 20 октября.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил об отсутствии предпосылок для роста цен на продовольственные товары после планируемого увеличения НДС. Парламентарий сослался на исторический опыт аналогичных экономических реформ, которые не провоцировали критического ухудшения ситуации в потребительском секторе.

красная рыба
красная икра
цены
Новый год
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

