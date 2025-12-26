Новый год — 2026
Просто и суперсытно — готовим татарский пирог кубете с мясом и картошкой

Готовим сытный татарский пирог кубете с мясом и картошкой Готовим сытный татарский пирог кубете с мясом и картошкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Кубете — очень сытная татарская выпечка с мясом, картошкой и луком внутри. Мясо может быть разным, но мы предлагаем взять баранину, как в традиционной версии блюда. Начинку кладут слоями, и пирог получается сочным и нежным. Попробуйте приготовить его по нашему пошаговому рецепту.

Ингредиенты

Для начинки:

  • Мякоть баранины (мясо с передней ноги почти без жира) — 600 г
  • Лук — 3 шт.
  • Картофель — 6 шт.
  • Соль и черный перец — на вкус

Для теста:

  • Пшеничная мука — 6 стаканов
  • Питьевая вода — 3 стакана
  • Подсолнечное масло — 2 столовые ложки
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Бараний или говяжий жир — 75 г

Тесто для кубете должно получиться нежным Тесто для кубете должно получиться нежным Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Способ приготовления

  1. Просеять муку и одновременно растворить в воде соль. Соединить соленую воду, подсолнечное масло и муку, вымесить — должно получиться крутое тесто. Поделить его на две части разного размера и оставить на столе на полчаса.
  2. Пока тесто настаивается, мясо и лук измельчить, картофель нарезать на тонкие пластины и залить водой, чтобы не испортился.
  3. Раскатать обе части теста в тонкие овалы, а затем обмазать их предварительно подогретым маслом с жиром.
  4. Скатать каждую половину теста по отдельности в тугой рулет, а потом сплющить в лепешку высотой пять миллиметров.
  5. Раскатать меньшую из двух лепешек в тонкий пласт по размеру формы. Большая же должна иметь небольшой запас — ее нужно будет положить вниз.
  6. Выложить начинку слоями: сначала мясо, потом лук, а сверху — картошку. Каждый слой нужно посолить, поперчить и сбрызнуть водой.
  7. Сверху накрыть маленьким пластом теста и скрепить его большим защипами — они идут по форме края и должны напоминать колосок. Зубочисткой проделать несколько отверстий для выхода пара и выпекать 50 минут при 180 градусах.
  8. Готовый пирог накрыть тканью и оставить на 10 минут.

Попробуйте приготовить по нашему рецепту и самое известное блюдо татарской кухни — эчпочмаки.

