Просто и суперсытно — готовим татарский пирог кубете с мясом и картошкой

Кубете — очень сытная татарская выпечка с мясом, картошкой и луком внутри. Мясо может быть разным, но мы предлагаем взять баранину, как в традиционной версии блюда. Начинку кладут слоями, и пирог получается сочным и нежным. Попробуйте приготовить его по нашему пошаговому рецепту.
Ингредиенты
Для начинки:
- Мякоть баранины (мясо с передней ноги почти без жира) — 600 г
- Лук — 3 шт.
- Картофель — 6 шт.
- Соль и черный перец — на вкус
Для теста:
- Пшеничная мука — 6 стаканов
- Питьевая вода — 3 стакана
- Подсолнечное масло — 2 столовые ложки
- Соль — 1 чайная ложка
- Бараний или говяжий жир — 75 г
Тесто для кубете должно получиться нежным
Способ приготовления
- Просеять муку и одновременно растворить в воде соль. Соединить соленую воду, подсолнечное масло и муку, вымесить — должно получиться крутое тесто. Поделить его на две части разного размера и оставить на столе на полчаса.
- Пока тесто настаивается, мясо и лук измельчить, картофель нарезать на тонкие пластины и залить водой, чтобы не испортился.
- Раскатать обе части теста в тонкие овалы, а затем обмазать их предварительно подогретым маслом с жиром.
- Скатать каждую половину теста по отдельности в тугой рулет, а потом сплющить в лепешку высотой пять миллиметров.
- Раскатать меньшую из двух лепешек в тонкий пласт по размеру формы. Большая же должна иметь небольшой запас — ее нужно будет положить вниз.
- Выложить начинку слоями: сначала мясо, потом лук, а сверху — картошку. Каждый слой нужно посолить, поперчить и сбрызнуть водой.
- Сверху накрыть маленьким пластом теста и скрепить его большим защипами — они идут по форме края и должны напоминать колосок. Зубочисткой проделать несколько отверстий для выхода пара и выпекать 50 минут при 180 градусах.
- Готовый пирог накрыть тканью и оставить на 10 минут.
Попробуйте приготовить по нашему рецепту и самое известное блюдо татарской кухни — эчпочмаки.