Просто и суперсытно — готовим татарский пирог кубете с мясом и картошкой

Просто и суперсытно — готовим татарский пирог кубете с мясом и картошкой

Кубете — очень сытная татарская выпечка с мясом, картошкой и луком внутри. Мясо может быть разным, но мы предлагаем взять баранину, как в традиционной версии блюда. Начинку кладут слоями, и пирог получается сочным и нежным. Попробуйте приготовить его по нашему пошаговому рецепту.

Ингредиенты

Для начинки:

Мякоть баранины (мясо с передней ноги почти без жира) — 600 г

Лук — 3 шт.

Картофель — 6 шт.

Соль и черный перец — на вкус

Для теста:

Пшеничная мука — 6 стаканов

Питьевая вода — 3 стакана

Подсолнечное масло — 2 столовые ложки

Соль — 1 чайная ложка

Бараний или говяжий жир — 75 г

Тесто для кубете должно получиться нежным Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Способ приготовления

Просеять муку и одновременно растворить в воде соль. Соединить соленую воду, подсолнечное масло и муку, вымесить — должно получиться крутое тесто. Поделить его на две части разного размера и оставить на столе на полчаса. Пока тесто настаивается, мясо и лук измельчить, картофель нарезать на тонкие пластины и залить водой, чтобы не испортился. Раскатать обе части теста в тонкие овалы, а затем обмазать их предварительно подогретым маслом с жиром. Скатать каждую половину теста по отдельности в тугой рулет, а потом сплющить в лепешку высотой пять миллиметров. Раскатать меньшую из двух лепешек в тонкий пласт по размеру формы. Большая же должна иметь небольшой запас — ее нужно будет положить вниз. Выложить начинку слоями: сначала мясо, потом лук, а сверху — картошку. Каждый слой нужно посолить, поперчить и сбрызнуть водой. Сверху накрыть маленьким пластом теста и скрепить его большим защипами — они идут по форме края и должны напоминать колосок. Зубочисткой проделать несколько отверстий для выхода пара и выпекать 50 минут при 180 градусах. Готовый пирог накрыть тканью и оставить на 10 минут.

Попробуйте приготовить по нашему рецепту и самое известное блюдо татарской кухни — эчпочмаки.