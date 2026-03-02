В России рассекретили «переговорную» тактику США по Ирану Политолог Васильев назвал переговоры США с Ираном явным прикрытием

Переговоры США с Ираном были прикрытием для Белого дома, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью ИС «Вести». Он подчеркнул, что Вашингтон заранее готовил дальнейшие шаги и использовал диалог как способ скрыть реальные намерения.

Америка постоянно колебалась: давайте либо заключим компромисс, либо выставим ультиматум. Сейчас ультиматумом стал отказ от ядерно-ракетной программы, и это и привело к возникновению конфликта, — объяснил эксперт.

По словам Васильева, Вашингтон действует совместно с Израилем и рассматривает происходящее как возможность для смены режима в Тегеране. Он подчеркнул, что эта практика — устранить «государство зла» — обычная для США.

Ранее стало известно, что США не исключают дополнительных потерь среди своих военнослужащих в операции против Ирана. Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, командование готовится к любому развитию ситуации и принимает меры для снижения рисков.