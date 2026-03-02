Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 19:55

В России рассекретили «переговорную» тактику США по Ирану

Политолог Васильев назвал переговоры США с Ираном явным прикрытием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры США с Ираном были прикрытием для Белого дома, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью ИС «Вести». Он подчеркнул, что Вашингтон заранее готовил дальнейшие шаги и использовал диалог как способ скрыть реальные намерения.

Америка постоянно колебалась: давайте либо заключим компромисс, либо выставим ультиматум. Сейчас ультиматумом стал отказ от ядерно-ракетной программы, и это и привело к возникновению конфликта, — объяснил эксперт.

По словам Васильева, Вашингтон действует совместно с Израилем и рассматривает происходящее как возможность для смены режима в Тегеране. Он подчеркнул, что эта практика — устранить «государство зла» — обычная для США.

Ранее стало известно, что США не исключают дополнительных потерь среди своих военнослужащих в операции против Ирана. Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, командование готовится к любому развитию ситуации и принимает меры для снижения рисков.

США
Иран
Ближний Восток
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навка впала в ступор после разговора с Валиевой о смене тренера
«Так не пойдет»: украинцы спровоцировали скандал на Паралимпиаде
Volkswagen, Toyota, Mazda: какие автоконцерны еще могут вернуться в Россию
Нетаньяху заявил об усилиях США и Израиля по «спасению мира»
Врач назвала идеальную диету для весеннего снижения веса
Юрист рассказал, как вернуть деньги за отказной тур без штрафа
В Дубае взлетел спрос на эскортниц на фоне ракетных атак
Израиль уличили в атаке на Саудовскую Аравию под чужим флагом
Постпред раскрыл детали о «возобновлении» переговоров США и Ирана
Эрдоган призвал вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке
Раскрыто число сбитых за день украинских БПЛА
Момент убийства Хаменеи попал на видео
Центробанк понизил курс доллара на 3 марта
Трамп сделал неожиданный комплимент Ирану
Футболист «Спартака» рассказал о тревоге за семью в ОАЭ
В Госдуме предложили отменить один штраф
Пять пророчеств Жириновского об Израиле, которые сбываются на наших глазах
Подросток устроил пожар в отделении банка на севере Москвы
Появились жуткие кадры с могилами для 165 жертв атаки на школу в Иране
Трамп раскрыл возможные сроки операции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.