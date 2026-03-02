Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:42

США готовы усеять Иран трупами своих военных

США допустили новые потери военных в операции против Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США не исключают дополнительных потерь среди своих военнослужащих в операции против Ирана, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в эфире CBS News. Он подчеркнул, что командование готовится к любому развитию ситуации и принимает меры для снижения рисков.

Мы ожидаем, что понесем дополнительные потери, и, как всегда, будем работать над тем, чтобы свести их к минимуму, — подчеркнул Кейн.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что военная операция США в Иране находится «в предельной концентрации», поскольку совместные удары с Израилем продолжаются третий день. Он отметил, что Вашингтон должен уничтожить иранские ракеты, производство вооружений, военно-морской флот и другие объекты безопасности, чтобы страна «никогда не получила ядерное оружие».

Уничтожьте иранские ракеты, уничтожьте иранское ракетное производство, уничтожьте их военно-морской флот и другую инфраструктуру безопасности, и у них никогда не будет ядерного оружия, — подчеркнул Хесгет.

Ранее над Кувейтом сбили американский истребитель F-15. Катапультировавших пилотов задержали и доставили в больницу. Местные силы безопасности загрузили одного из пилотов в багажник своего автомобиля.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис между тем заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона, назвав их «войной по собственному выбору».

США
потери
Иран
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США опробовали на Иране «убийцу» российских С-400
В Госдуме рассказали о планах ликвидировать спецсчета на капремонт
Раскрыто, как конфликт вокруг Ирана скажется на энергобезопасности России
Пенсионерам нашли способ упростить получение льгот на капремон
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.