США готовы усеять Иран трупами своих военных США допустили новые потери военных в операции против Ирана

США не исключают дополнительных потерь среди своих военнослужащих в операции против Ирана, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в эфире CBS News. Он подчеркнул, что командование готовится к любому развитию ситуации и принимает меры для снижения рисков.

Мы ожидаем, что понесем дополнительные потери, и, как всегда, будем работать над тем, чтобы свести их к минимуму, — подчеркнул Кейн.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что военная операция США в Иране находится «в предельной концентрации», поскольку совместные удары с Израилем продолжаются третий день. Он отметил, что Вашингтон должен уничтожить иранские ракеты, производство вооружений, военно-морской флот и другие объекты безопасности, чтобы страна «никогда не получила ядерное оружие».

Уничтожьте иранские ракеты, уничтожьте иранское ракетное производство, уничтожьте их военно-морской флот и другую инфраструктуру безопасности, и у них никогда не будет ядерного оружия, — подчеркнул Хесгет.

Ранее над Кувейтом сбили американский истребитель F-15. Катапультировавших пилотов задержали и доставили в больницу. Местные силы безопасности загрузили одного из пилотов в багажник своего автомобиля.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис между тем заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона, назвав их «войной по собственному выбору».