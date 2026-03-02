Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:55

Дом Пугачевой на Кипре мог оказаться в эпицентре иранской атаки

Иран ударил по базе рядом с домом Пугачевой на Кипре

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Недвижимость певицы Аллы Пугачевой на Кипре могла оказаться в опасной близости от удара иранскими ракетами по британской авиабазе Акротири. Военный объект расположен неподалеку от Лимасола, LIFE.ru сообщал, что именно там у певицы находятся роскошный особняк и пентхаус.

По информации издания «Подъем», местные жители поздно вечером слышали звук взрыва, хотя оповещений не поступало. Ситуацию осложняет отсутствие в городе бомбоубежищ. В то же время в аэропорту Пафоса проводилась срочная эвакуация из-за новой атаки иранских беспилотников.

После инцидента Пугачева не выходила на связь с подписчиками, хотя накануне традиционно «разрешила весну» в соцсетях. Известно, что народная артистка СССР может находиться в Лимасоле с детьми — Кристиной Орбакайте, Гарри и Лизой.

Ранее стало известно, что Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) находится в Лондоне с концертами на фоне ракетного удара Ирана по Кипру. Артист публиковал кадры из британской столицы, а Пугачева оставила комментарий под его постом.

