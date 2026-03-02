«Мне все равно»: Трамп наплевал на мнение американцев об ударах по Ирану

«Мне все равно»: Трамп наплевал на мнение американцев об ударах по Ирану Трамп заявил, что ему все равно на мнение американцев касаемо операции в Иране

Президент США Дональд Трамп признался, что ему не важно мнение граждан страны касаемо операции Вооруженных сил США в Иране. В интервью New York Post он усомнился в низких результатах опросов. Люди, по его словам, «впечатлены происходящим».

Мне все равно на опросы. Я должен делать то, что правильно <...> Это нужно было сделать уже давно, — сказал Трамп.

Президент напомнил позицию Вашингтона по появления ядерного оружия у Тегерана. По его словам, США не могут позволить стране, «которой управляют сумасшедшие люди», обладать ядерными вооружениями.

Ранее Трамп заявил, что Иран уже дважды якобы пытался его ликвидировать. Он отметил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи был убит первым в этом противостоянии. О гибели аятоллы стало известно в ночь на 1 марта.

Также сообщалось, что президент США, отдавший 28 февраля приказ о начале военной операции против Ирана, уже присмотрел следующую потенциальную цель. По словам источника в администрации Белого дома, объектом внимания Вашингтона может стать Куба.