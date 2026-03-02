Стало известно, почему больше половины россиян обходят шаурму стороной

Более половины россиян — 57% признались, что не привыкли есть шаурму, пишет KP.RU со ссылкой на свое исследование. Одни заявили, что брезгуют есть подобное, а другие, что просто не любят это ближневосточное блюдо. При этом целых 40% респондентов рассказали, что едят шаурму. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Я вот ем шаурму, если очень захочется, но это не часто. Да и покупаю в проверенных местах. А муж, как один раз отравился, все, смотреть на нее не может. На вокзале купил, — поделилась одна из участниц опроса.

По результатам исследования, 21% россиян покупает шаурму в ларьках на улице и ест ее прямо на ходу. Другие 19% предпочитают только домашний аналог блюда, поскольку боятся отравиться. Всего в опросе поучаствовали 3,7 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шаурмисты зарабатывают в среднем на 15% меньше, чем их коллеги из Москвы. Такие специалисты получают около 100-120 тыс. рублей в месяц, в то время как в столице им предлагают по 130-150 тыс. рублей.