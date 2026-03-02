Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 11:30

Десерт без выпечки за копейки — творожное чудо с ананасами покоряет с первой ложки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется сладкого, совсем не обязательно включать духовку и тратить полдня на готовку. Этот творожный десерт получается нежным, легким и при этом полезным. Он отлично подходит и к чаю, и в качестве быстрого перекуса, а готовится из доступных продуктов без лишних хлопот.

Ингредиенты:

  • желатин — 10 г
  • сок ананасовый (из банки) — 400 мл
  • творог — 300 г
  • сметана — 150 г
  • молоко сгущенное — 150 г
  • ананасы консервированные — 250 г

Приготовление

Желатин залейте ананасовым соком и оставьте на 15 минут для набухания. Творог соедините со сметаной и сгущенным молоком, взбейте до однородной кремовой консистенции без крупинок. Желатин аккуратно прогрейте до растворения и влейте в творожную массу, перемешайте. Ананасы нарежьте небольшими кусочками и добавьте в смесь. Разлейте десерт по формам и уберите в холодильник минимум на 3 часа. В итоге получается воздушное, ароматное лакомство, которое нравится и взрослым, и детям.

Ранее сообщалось, что магазинная курица часто лишена вкуса и аромата, а при варке образует белую пену. Причина — антибиотики и химическая обработка, применяемые на фабриках для ускорения роста и сохранения влаги. К счастью, есть простые методы, которые помогут вывести эти вещества и сделать мясо безопасным и вкусным.

Читайте также
В пост балую себя этой галетой: тесто на воде и масле, а внутри — вишнёвое лето с корицей
Общество
В пост балую себя этой галетой: тесто на воде и масле, а внутри — вишнёвое лето с корицей
Любовный салат-сердце «Искушение» с орехами и гранатом
Семья и жизнь
Любовный салат-сердце «Искушение» с орехами и гранатом
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Здоровье/красота
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Ставлю муку на ночь в холодильник — утром остается только пожарить: оладьи пышные, как облака
Общество
Ставлю муку на ночь в холодильник — утром остается только пожарить: оладьи пышные, как облака
Творожная запеканка без муки: воздушная, как суфле, и полезная!
Семья и жизнь
Творожная запеканка без муки: воздушная, как суфле, и полезная!
рецепты
еда
кулинария
блюда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак вышла на связь после смерти Джабраилова
Посольство ответило на вопрос про погибших россиян в Израиле
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды
Украинский беспилотник ударил по больнице в ЛНР
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.