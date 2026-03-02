Десерт без выпечки за копейки — творожное чудо с ананасами покоряет с первой ложки

Когда хочется сладкого, совсем не обязательно включать духовку и тратить полдня на готовку. Этот творожный десерт получается нежным, легким и при этом полезным. Он отлично подходит и к чаю, и в качестве быстрого перекуса, а готовится из доступных продуктов без лишних хлопот.

Ингредиенты:

желатин — 10 г

сок ананасовый (из банки) — 400 мл

творог — 300 г

сметана — 150 г

молоко сгущенное — 150 г

ананасы консервированные — 250 г

Приготовление

Желатин залейте ананасовым соком и оставьте на 15 минут для набухания. Творог соедините со сметаной и сгущенным молоком, взбейте до однородной кремовой консистенции без крупинок. Желатин аккуратно прогрейте до растворения и влейте в творожную массу, перемешайте. Ананасы нарежьте небольшими кусочками и добавьте в смесь. Разлейте десерт по формам и уберите в холодильник минимум на 3 часа. В итоге получается воздушное, ароматное лакомство, которое нравится и взрослым, и детям.

Ранее сообщалось, что магазинная курица часто лишена вкуса и аромата, а при варке образует белую пену. Причина — антибиотики и химическая обработка, применяемые на фабриках для ускорения роста и сохранения влаги. К счастью, есть простые методы, которые помогут вывести эти вещества и сделать мясо безопасным и вкусным.