02 марта 2026 в 12:49

Песков оценил возможность помочь Ирану в рамках БРИКС

Песков: формат БРИКС не предусматривает взаимопомощи при вооруженной агрессии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Формат БРИКС не предусматривает оказания взаимопомощи при вооруженной агрессии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, это организация иного характера, которая базируется на сотрудничестве в других областях.

Членство в БРИКС не предусматривает обязательств по оказанию взаимопомощи во время вооруженной агрессии, это организация иного характера, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что никаких контактов по Ирану со странами БРИКС на данный момент нет. В состав БРИКС сейчас входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Эфиопия.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна находится в состоянии «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. О гибели политика стало известно в ночь на 1 марта. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур.

До этого стало известно, что Германия всерьез рассматривает возможность вступления в войну с Ираном на стороне США и Израиля. Между сторонами уже ведутся консультации. ФРГ может либо принять непосредственное участие в бомбардировках, либо оказать военную поддержку.

БРИКС
Дмитрий Песков
Иран
Ближний Восток
