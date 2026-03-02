Песков оценил возможность помочь Ирану в рамках БРИКС

Формат БРИКС не предусматривает оказания взаимопомощи при вооруженной агрессии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, это организация иного характера, которая базируется на сотрудничестве в других областях.
Членство в БРИКС не предусматривает обязательств по оказанию взаимопомощи во время вооруженной агрессии, это организация иного характера, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Он добавил, что никаких контактов по Ирану со странами БРИКС на данный момент нет. В состав БРИКС сейчас входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Эфиопия.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна находится в состоянии «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. О гибели политика стало известно в ночь на 1 марта. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур.
До этого стало известно, что Германия всерьез рассматривает возможность вступления в войну с Ираном на стороне США и Израиля. Между сторонами уже ведутся консультации. ФРГ может либо принять непосредственное участие в бомбардировках, либо оказать военную поддержку.