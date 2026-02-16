Путин создал комитет по сотрудничеству с БРИКС

Президент России Владимир Путин принял решение о формировании Национального комитета по вопросам делового взаимодействия в рамках БРИКС, говорится в распоряжении, размещенном на официальном портале опубликования правовых актов. Руководителем стал Максим Орешкин, который занимает должность заместителя главы администрации президента Российской Федерации.

Образовать Национальный комитет по вопросам делового сотрудничества в рамках объединения БРИКС, — говорится в документе.

Ранее Путин дал указание создать межведомственную рабочую группу, что следует из информации на официальном сайте Кремля. Ее миссия заключается в создании атмосферы, ориентированной на семью, и в распространении традиционных семейных ценностей через средства массовой информации.

До этого президент России выступил с поручением правительству включить в образовательные стандарты компетенции, связанные с искусственным интеллектом. В документе говорится, что необходимо внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования и профессиональные стандарты, которые будут предусматривать освоение компетенций по использованию технологий ИИ, учитывая при этом требования безопасности.