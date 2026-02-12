Путин начал готовить Россию к эпохе ИИ Путин поручил включить компетенции по ИИ в образовательные и профстандарты

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны включить в образовательные стандарты компетенции по искусственному интеллекту, заявили в пресс-службе Кремля. Помимо этого, новые требования будут касаться профстандартов.

Обеспечить внесение в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования и профессиональные стандарты изменений, предусматривающих освоение компетенций по использованию технологий искусственного интеллекта с учетом необходимости соблюдения требований безопасности, — сказано в документе.

Ранее председатель комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта неизбежно приведет к исчезновению целого ряда профессий. При этом он не видит в этом ничего негативного. По его мнению, на смену устаревшим специальностям придут новые. Среди них — вакансии в сфере работы с нейросетями, дизайна виртуальных пространств и креативных индустрий.

До этого врач-психиатр Евгений Фомин предупредил, что частое общение с нейросетями может провоцировать развитие ментальных расстройств. Специалист подтвердил, что в последнее время фиксируется рост обращений от пациентов с симптомами так называемого ИИ-психоза.