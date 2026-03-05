Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 05:00

Названы пять главных советов, которые сохранят здоровье спины

Врач Скляр: ношение каблуков выше четырех сантиметров вредит здоровью спины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ношение каблуков выше четырех сантиметров может негативно сказаться на здоровье позвоночника, заявила NEWS.ru остеопат Елена Скляр. По ее словам, спина также может пострадать от постоянного сна на животе.

Каблуки выше четырех сантиметров смещают центр тяжести таза вперед, создавая опасный прогиб в пояснице. Это верный путь к гиперлордозу и боли. Повседневная обувь должна быть физиологичной. Если у вас сидячая работа, каждые 45–60 минут устраивайте активную пятиминутку: сделайте несколько упражнений для спины, плеч, шеи, таза, ног, пройдитесь по офису, дому — это снимет нагрузку с межпозвонковых дисков и улучшит кровообращение, — поделилась Скляр.

Она предупредила, что привычка сидеть, положив ногу на ногу, вызывает смещение таза, увеличивает нагрузку на поясницу и ухудшает отток крови по венам. По словам Скляр, для поддержания здоровья позвоночника важно регулярно заниматься физическими упражнениями три-четыре раза в неделю, посвящая им 40–60 минут. Врач пояснила, что это могут быть занятия пилатесом, фитнесом, плавание или простая ходьба.

Спать на животе — самая вредная привычка для шеи и поясницы. В такой позе позвонки находятся в скрученном состоянии всю ночь. Оптимально спать на спине или на боку. Если вы спите на боку, следите, чтобы подушка заполняла промежуток между плечом и головой — тогда позвоночник остается прямым. Также подкладывайте подушку-сосиску между колен, чтобы избежать скручивания в пояснично-крестцовом отделе, — заключила Скляр.

Ранее главный специалист по направлению «спортивная медицина» Шалва Цурцумия заявил, что использование ортопедических корсетов может привести к атрофии мышц. По его словам, жесткая фиксация ограничивает естественную подвижность.

Названы пять главных советов, которые сохранят здоровье спины
