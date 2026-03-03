Врач объяснил, как может навредить корсет для поддержания спины

Ортопедические корсеты могут способствовать атрофии мышц, рассказал «Газете.Ru» главный специалист по направлению «спортивная медицина» Шалва Цурцумия. Он отметил, что жесткая фиксация также ограничивает естественную подвижность.
Главная опасность заключается в том, что мышцы перестают работать. Наш естественный мышечный корсет функционирует по принципу «используй или потеряешь». Когда внешнее устройство берет на себя поддержку позвоночника, глубокие мышцы спины и пресса просто расслабляются и атрофируются, — рассказал Цурцумия.
Врач подчеркнул, что корсеты относятся к медицинским изделиям, и использовать их необходимо строго по назначению врача. Он призвал уделить больше времени тренировкам мышц спины, чтобы избежать болей.
Ранее тренер Милена Гатаулина рассказала, что круговые движения тазом и плечами в разные стороны, наклоны головы, а также повороты корпуса помогут снять напряжение в спине. После сидячей работы она также посоветовала делать упражнение «замок» за спиной.