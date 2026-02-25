В России создадут тест, который раскроет правду о мышцах граждан

В России ведется разработка тест-систем для диагностики саркопении, заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева. Как передает РИА Новости, ожидается, что они будут готовы в ближайшие годы.

Следующая — это, конечно, саркопения. Сегодня как раз Центр мозга и нейропатологии занимается разработкой этих тест-систем... Тест-системы, к сожалению, по саркопении только начали разрабатываться, но это в ближайшие годы (будут готовы, — NEWS.ru), — заявила Яковлева.

Саркопения представляет собой патологический процесс, ведущий к потере мышечной массы и снижению функций скелетных мышц. По прогнозам специалистов, к 2045 году количество случаев этого заболевания возрастет на 70%. Главный фактор развития саркопении — старение организма.

Ранее сообщалось, что тест-системы, позволяющие диагностировать болезнь Альцгеймера, уже созданы в России. Их регистрация ожидается в самое ближайшее время.

Кроме того, в ФМБА сообщили о высокой терапевтической эффективности нового отечественного противоопухолевого препарата «Ракурс, 223Ra». Лекарственное средство уже прошло государственную регистрацию и начало поступать в российские медицинские учреждения.