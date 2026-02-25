Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:28

В России создадут тест, который раскроет правду о мышцах граждан

ФМБА: в России приступили к разработке тест-системы саркопении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России ведется разработка тест-систем для диагностики саркопении, заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева. Как передает РИА Новости, ожидается, что они будут готовы в ближайшие годы.

Следующая — это, конечно, саркопения. Сегодня как раз Центр мозга и нейропатологии занимается разработкой этих тест-систем... Тест-системы, к сожалению, по саркопении только начали разрабатываться, но это в ближайшие годы (будут готовы, — NEWS.ru), — заявила Яковлева.

Саркопения представляет собой патологический процесс, ведущий к потере мышечной массы и снижению функций скелетных мышц. По прогнозам специалистов, к 2045 году количество случаев этого заболевания возрастет на 70%. Главный фактор развития саркопении — старение организма.

Ранее сообщалось, что тест-системы, позволяющие диагностировать болезнь Альцгеймера, уже созданы в России. Их регистрация ожидается в самое ближайшее время.

Кроме того, в ФМБА сообщили о высокой терапевтической эффективности нового отечественного противоопухолевого препарата «Ракурс, 223Ra». Лекарственное средство уже прошло государственную регистрацию и начало поступать в российские медицинские учреждения.

тесты
болезни
мышцы
врачи
разработки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Названы дата и место похорон детей экс-солистки группы «Воровайки»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.