Аллерголог ответил, когда нужно обращаться за медпомощью

Начинать лечение аллергии нужно осенью, рассказал «Радио 1» врач-аллерголог Владимир Болибок. Он отметил, что весной, в период цветений, помощь уже не будет такой эффективной.

Мы из года в год повторяем, что приходить к аллергологу нужно осенью. Но люди вспоминают об этом, когда пыльца полезла, когда глаза слезятся, чихают, кашляют и задыхаются, — рассказал Болибок.

Врач подчеркнул, что ни одни травы или другие народные методы не помогут справиться с аллергическими реакциями. Он также посоветовал обратиться за помощью к фармацевту для подбора безрецептурных лекарств в случае, если нет возможности записаться к медику.

Ранее Болибок рассказал, что для снижения риска развития аллергии рекомендуется закрыть окна в доме с помощью спанбонда — это позволит ограничить контакт с пыльцой. Он предупредил, что первые аллергены возникают, когда начинает таять снег.