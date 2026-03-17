17 марта 2026 в 16:44

Аллерголог ответил, когда нужно обращаться за медпомощью

Аллерголог Болибок: обращаться за помощью от аллергии нужно осенью

Начинать лечение аллергии нужно осенью, рассказал «Радио 1» врач-аллерголог Владимир Болибок. Он отметил, что весной, в период цветений, помощь уже не будет такой эффективной.

Мы из года в год повторяем, что приходить к аллергологу нужно осенью. Но люди вспоминают об этом, когда пыльца полезла, когда глаза слезятся, чихают, кашляют и задыхаются, — рассказал Болибок.

Врач подчеркнул, что ни одни травы или другие народные методы не помогут справиться с аллергическими реакциями. Он также посоветовал обратиться за помощью к фармацевту для подбора безрецептурных лекарств в случае, если нет возможности записаться к медику.

Ранее Болибок рассказал, что для снижения риска развития аллергии рекомендуется закрыть окна в доме с помощью спанбонда — это позволит ограничить контакт с пыльцой. Он предупредил, что первые аллергены возникают, когда начинает таять снег.

аллергии
врачи
советы
лекарства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разрушения серьезные»: Пушилин об обстановке в освобожденном ВС РФ городе
Органы расследуют дело о загадочном убийстве 12-летнего мальчика в Ногинске
Россияне стали массово доверять ИИ решение одного важного вопроса
Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской
«Абсолютно бессмысленно»: Журова о запрете на флаг России на Олимпиаде
Бывший лидер «Спартака» в суде признал вину в нападении на кузена
В МИД Канады ответили на призыв Трампа по Ирану
Слуцкий назвал условие для бесплатного высшего образования
Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране
Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа
В Европе назвали тройку худших руководителей за последние десятилетия
«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому
В США признали уязвимость перед ракетными атаками
От сотовых операторов требуют раскрыть тайну отключений интернета
Глава антитеррористического центра США ушел в отставку
Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении
Гидроиспытания закончились смертью рабочих в российском регионе
Сжег губы уксусом и распял: жена чудом выжила после пыток мужа-наркомана
Фидан заявил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине
Вашингтон оказался не готов к масштабу атак иранских дронов
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

