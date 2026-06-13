Додик озвучил истинную цель зверского удара по Старобельску Додик: в Европе планировали ударом по Старобельску запустить недовольство в РФ

Удар по Старобельску был задуман Киевом и европейскими союзниками как способ спровоцировать волну недовольства внутри России, заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС. По его словам, подход России к ведению боевых действий принципиально отличается от западного. Додик отметил, что многие призывают Москву отвечать жестче.

В случае со Старобельском удар был преднамеренным. Они знали, что это образовательный объект, где в это время находились студенты. И они запустили дроны по колледжу, прекрасно это понимая. Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращенный образ мышления. То есть они сами убивали и пытались переложить вину на кого-то еще, — заявил Додик.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по зданиям общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. В результате атаки погиб 21 учащийся, более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам существенно усилить антитеррористическую защиту образовательной и социальной инфраструктуры страны. Он напомнил о теракте в Старобельске. Особое внимание президент потребовал уделить местам массового отдыха детей и молодежи в период летних каникул.