Путин поручил повысить безопасность детей после теракта в Старобельске

Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам серьезно усилить антитеррористическую безопасность всей образовательной и социальной инфраструктуры страны, напомнив о недавнем теракте в Старобельске. Особое внимание глава государства распорядился уделить местам массового отдыха подрастающего поколения в разгар сезона отпусков, сообщает пресс-служба Кремля.
В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы, — добавил Путин.
Перед этим президент подчеркнул, что противники России не останавливаются перед совершением жестоких террористических актов против детей и молодежи. Глава государства привел в пример недавние трагические события в новых регионах.
Также президент выразил глубокие соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. По его словам, люди потеряли самое дорогое — детей и внуков.