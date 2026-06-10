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10 июня 2026 в 17:01

Путин поручил повысить безопасность детей после теракта в Старобельске

Путин поручил усилить безопасность лагерей и школ после теракта в Старобельске

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам серьезно усилить антитеррористическую безопасность всей образовательной и социальной инфраструктуры страны, напомнив о недавнем теракте в Старобельске. Особое внимание глава государства распорядился уделить местам массового отдыха подрастающего поколения в разгар сезона отпусков, сообщает пресс-служба Кремля.

В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы, — добавил Путин.

Перед этим президент подчеркнул, что противники России не останавливаются перед совершением жестоких террористических актов против детей и молодежи. Глава государства привел в пример недавние трагические события в новых регионах.

Также президент выразил глубокие соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. По его словам, люди потеряли самое дорогое — детей и внуков.

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