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10 июня 2026 в 16:36

Путин обвинил противников России в терактах против детей

Путин: противники России не останавливаются перед терактами против детей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Противники Российской Федерации не останавливаются перед совершением жестоких террористических актов в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи, заявил на совещании с правительством президент страны Владимир Путин. Глава государства привел в пример недавние трагические события, произошедшие на освобожденных территориях.

Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею ввиду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа, — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин собрал в Кремле совещание по вопросам поддержки пострадавших в результате атаки ВСУ в Старобельске. Также на встрече обсудили ход расследования теракта. Путин добавил, что все причастные к удару по учебному заведению. должны понести заслуженное и неотвратимое наказание.

Президент выразил глубокие соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. По его словам, люди потеряли самое дорогое — детей и внуков.

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