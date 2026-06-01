Путин заявил о неотвратимом наказании для виновных в атаке на Старобельск

Все причастные к удару по Старобельску должны понести заслуженное наказание, заявил президент России Владимир Путин на совещании по расследованию инцидента. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, оно должно быть неотвратимым.

Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что пригласил на совещание генерального прокурора и председателя Следственного комитета РФ неслучайно. Он попросил их представить оценки произошедшего и доложить о ходе работы по установлению лиц, причастных к преступлению.

Также Путин выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. По его словам, люди потеряли самое дорогое — детей и внуков.

Ранее сообщалось, что Путин собрал в Кремле совещание по вопросам поддержки пострадавших в результате атаки ВСУ в Старобельске. На встрече обсудили ход расследования теракта.

До этого Путин сообщил, что недавний российский удар по военным объектам в Киевском регионе стал прямым ответом на обстрел со стороны ВСУ города Старобельска. Он подчеркнул, что западная пресса намеренно игнорирует последствия атаки на колледж в ЛНР.