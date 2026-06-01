Подростки стали фигурантами дела о сокрытии теракта В Ставрополье мужчина и семь подростков пойдут под суд из-за сокрытия теракта

Житель Ставрополья и семь подростков стали участниками уголовных дел по факту несообщения о преступлении, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю. По данным следствия, они не сообщили в правоохранительные органы информацию о готовящемся теракте.

Возбуждены уголовные дела в отношении восьми жителей Андроповского округа, в том числе семи несовершеннолетних. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ. Возбуждение уголовных дел стало возможным благодаря эффективному взаимодействию следователей СК России и краевых управлений ФСБ и МВД России, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в прошлом году 21-летний подозреваемый и семеро фигурантов в возрасте от 14 до 17 лет узнали об участии их несовершеннолетнего знакомого в международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, а также о его вербовочной деятельности и подготовке теракта. Однако они не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае предъявлено обвинение подростку и его 18-летнему знакомому по делу о подготовке теракта в Туапсе. Старший из фигурантов через мессенджер связался с участником запрещенной в РФ террористической организации, который предложил за вознаграждение изготовить самодельное взрывное устройство.