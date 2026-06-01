Четверо россиян пострадали при ударе БПЛА ВСУ Четыре мирных жителя ранены при атаке БПЛА ВСУ под Белгородом

ВСУ атаковали FPV-дроном автобусную остановку в селе Новая Деревня Белгородского округа, говорится в канале оперштаба региона в МАКСе. При детонации пострадали четыре мирных жителя.

В селе Новая Деревня Белгородского округа FPV-дрон сдетонировал на автобусной остановке. Четверо мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями различных частей тела попутным транспортом доставлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — написали там.

Отмечается, что одного из пострадавших сейчас оперируют, двое других находятся в профильном отделении больницы. Четвертый пациент после оказания медицинской помощи был отправлен на амбулаторное лечение.

Ранее ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по автомобилю скорой медицинской помощи в Борисовском округе Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель, он был госпитализирован.

Также сообщалось, что житель Белгородской области подорвался на взрывном устройстве в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Пострадавшему ампутировало ноги и обожгло лицо. Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое.