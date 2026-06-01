ЦБ продлил ограничения на определенные денежные переводы В ЦБ сообщили о продлении лимитов на переводы нерезидентам до 7 декабря

Банк России продлил ограничения на переводы денежных средств за границу для нерезидентов из недружественных стран, сообщили в пресс-службе регулятора. В ЦБ уточнили, что установленные лимиты сохранятся на период с 8 июня по 7 декабря включительно.

Банк России сохраняет на период с 8 июня до 7 декабря 2026 года включительно действующие сейчас ограничения, — сказано в сообщении.

Согласно действующим правилам, физические лица-нерезиденты из недружественных государств, которые работают в России, могут переводить за рубеж только средства в размере заработной платы. При этом для неработающих физических лиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств действует полный запрет на перевод средств за границу. В Центробанке подчеркнули, что это ограничение не распространяется на иностранные компании, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц.

Ранее Европейский суд зарегистрировал иск Центрального банка России в отношении Совета ЕС и Европарламента. Отмечалось, что оспаривается регламент от 24 февраля 2026 года, который допускает погашение военных кредитов ЕС Украине на €90 млрд (8 трлн рублей) за счет блокированных активов ЦБ РФ.