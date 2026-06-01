Ученые доверили ИИ Землю — и он уничтожил ее за несколько дней

Ученые доверили ИИ Землю — и он уничтожил ее за несколько дней Стартап Emergence AI смоделировал, как ИИ будет управлять планетой

Стартап Emergence AI провел необычный эксперимент, попытавшись выяснить, что произошло бы с Землей, если бы управление планетой перешло к искусственному интеллекту, сообщает Fortune. Результаты исследования не увенчались успехом, так как часть ИИ уничтожила жизнь на планете за несколько дней.

В рамках исследования было организовано пять симуляций продолжительностью по 15 дней каждая. Управление в каждой из них осуществляла отдельная нейросеть: Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, а в пятом случае — комбинация всех перечисленных моделей. Ученые наделили каждого ИИ-агента более чем 120 инструментами — те могли общаться между собой, голосовать, распределять ресурсы, строить планы и совершать другие действия, характерные для людей.

Лучший результат показала симуляция под управлением Claude. Она оказалась самой стабильной в социальном плане с высоким уровнем гражданской активности. Более того, это был единственный сценарий, где удалось сохранить общественный порядок и все население. Агенты практически не конфликтовали: из 58 предложений поддержку получили 332 голоса, что соответствует 98% одобрения.

Противоположную картину продемонстрировали Gemini и Grok — здесь хаос достиг максимума. Под управлением Grok было совершено 180 преступлений, а созданный им мир рухнул уже на четвертый день. Gemini же поставил антирекорд по числу правонарушений — 683 за 15 дней.

Что касается ChatGPT, в его симуляции зафиксировали всего два преступления, однако эксперимент продлился лишь неделю. Причина — агенты забыли о необходимости собственного выживания и просто вымерли.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что нейросети не заменят полноценных артистов, но отнимут работу у «графоманов». По мнению артиста, возможности искусственного интеллекта ограничатся вытеснением только тех авторов, которые не обладают индивидуальным стилем.