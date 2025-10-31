Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 08:17

Шнуров объяснил, кого в мире музыки заменят ИИ

Шнуров назвал ИИ угрозой только для музыкантов без индивидуального стиля

Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нейросети не заменят полноценных артистов, но отнимут работу у «графоманов», заявил в интервью ТАСС лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По мнению певца, возможности ИИ ограничатся вытеснением только тех авторов, которые не обладают индивидуальным стилем.

«Графоманов» станет намного меньше, потому что машинный интеллект быстро научится штамповать среднестатистический продукт — ровную, безжизненную, серую, такую, как я называю, «музыку для лифта», — сказал артист.

Певец подчеркнул, что ИИ не может воспроизвести эмоциональную глубину человеческого творчества. В качестве примера он привел писателя Федора Достоевского, отметив, что, если заставить нейросеть писать в таком же стиле, результат будет неубедительным, поскольку у великого писателя «разговаривают души, а не персонажи». Способность героя «быть утром одним человеком, а вечером — другим» нейросеть не просчитает.

Ранее профессор Татьяна Черниговская заявила, что искусственный интеллект уже придумал логику, которую не знает человечество. По словам профессора, опасность заключается в том, что нейросети способны самостоятельно обучаться. Она также упомянула снимок, который выиграл первое место на всемирной выставке фотографий. Однако позже выяснилось, что это продукт нейросети.

Сергей Шнуров
Ленинград
искусственный интеллект
нейросети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкина возмутили нападки зоозащитников на родителей погибшего ребенка
Крокодил съел рабочего с плантации в Индонезии
Штраф за парковку в Москве: как быстро оплатить и правильно оспорить
Стало известно, на какое направление ВСУ стали стягивать силы
В Туле выросло число жертв массового ДТП с трамваем и маршрутками
Топ-10 лучших начинок для пирожков, которые всегда получаются
Пышный омлет на сковороде: 5 лучших рецептов — от классического до пуляра
Пушков развеял миф об одержимости Трампа Украиной
Квашеная капуста без уксуса и сахара: идеальный баланс вкуса и пользы
Грабители со взрывчаткой похитили золото из лаборатории в Лионе
В Госдуме отреагировали на возможный снос памятника Пушкину в Одессе
В Туле столкнулись трамвай, две маршрутки и легковушка
Как сэкономить на парковке в Москве: льготы для жителей и не только
По моде и по погоде: выбираем идеальную пару обуви на осень
Парковка в аэропортах Москвы: обзор тарифов и льгот для путешественников
Встать на биржу труда в Москве-2025: простые и быстрые способы
В МВД рассказали, как мошенники усовершенствовали популярную схему обмана
Шел, упал, очнулся, гипс: что делать при травме в гололед на улице
Все жертвы массового отравления в Бурятии идут на поправку
В Британии испугались возможного «удара Путина» и вспомнили о подгузниках
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.