Шнуров объяснил, кого в мире музыки заменят ИИ Шнуров назвал ИИ угрозой только для музыкантов без индивидуального стиля

Нейросети не заменят полноценных артистов, но отнимут работу у «графоманов», заявил в интервью ТАСС лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. По мнению певца, возможности ИИ ограничатся вытеснением только тех авторов, которые не обладают индивидуальным стилем.

«Графоманов» станет намного меньше, потому что машинный интеллект быстро научится штамповать среднестатистический продукт — ровную, безжизненную, серую, такую, как я называю, «музыку для лифта», — сказал артист.

Певец подчеркнул, что ИИ не может воспроизвести эмоциональную глубину человеческого творчества. В качестве примера он привел писателя Федора Достоевского, отметив, что, если заставить нейросеть писать в таком же стиле, результат будет неубедительным, поскольку у великого писателя «разговаривают души, а не персонажи». Способность героя «быть утром одним человеком, а вечером — другим» нейросеть не просчитает.

Ранее профессор Татьяна Черниговская заявила, что искусственный интеллект уже придумал логику, которую не знает человечество. По словам профессора, опасность заключается в том, что нейросети способны самостоятельно обучаться. Она также упомянула снимок, который выиграл первое место на всемирной выставке фотографий. Однако позже выяснилось, что это продукт нейросети.