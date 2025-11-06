Суд простил организатора «матерного» концерта «Ленинграда»

Кировский районный суд Новосибирска отменил наложенный ранее штраф в 40 тыс. рублей на компанию «Ф икс 9», организовавшей концертную программы группы «Ленинград», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции в области. Штраф был выписан за шоу «Шнуров с вами!», которым возмутились общественники.

Новосибирские общественники требовали отменить концерт, утверждая, что творчество коллектива пропагандирует алкоголь и подрывает авторитет родителей. Их также обеспокоило наличие нецензурной лексики в текстах некоторых песен. Однако районный суд отменил постановление мирового судьи и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Лидер группы Сергей Шнуров в гарантийном письме, адресованном организатору, обязался не допускать нецензурной брани. Решение исполнить хиты в оригинальном варианте было принято непосредственно на самом шоу, что подтверждено показаниями свидетеля, утверждавшего: об этом просили сами зрители.

Ранее Шнуров заявил, что русские мотивы всегда будут в его творчестве. Комментируя выход нового альбома «Поролоновая свадьба», он пояснил, что от этих мотивов никак не избавиться, ведь он сам является русским.