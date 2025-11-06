Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 09:04

Суд простил организатора «матерного» концерта «Ленинграда»

Суд отменил штраф за мат организатору концерта группы «Ленинград» в Новосибирске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кировский районный суд Новосибирска отменил наложенный ранее штраф в 40 тыс. рублей на компанию «Ф икс 9», организовавшей концертную программы группы «Ленинград», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции в области. Штраф был выписан за шоу «Шнуров с вами!», которым возмутились общественники.

Новосибирские общественники требовали отменить концерт, утверждая, что творчество коллектива пропагандирует алкоголь и подрывает авторитет родителей. Их также обеспокоило наличие нецензурной лексики в текстах некоторых песен. Однако районный суд отменил постановление мирового судьи и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Лидер группы Сергей Шнуров в гарантийном письме, адресованном организатору, обязался не допускать нецензурной брани. Решение исполнить хиты в оригинальном варианте было принято непосредственно на самом шоу, что подтверждено показаниями свидетеля, утверждавшего: об этом просили сами зрители.

Ранее Шнуров заявил, что русские мотивы всегда будут в его творчестве. Комментируя выход нового альбома «Поролоновая свадьба», он пояснил, что от этих мотивов никак не избавиться, ведь он сам является русским.

Ленинград
Новосибирск
суды
нецензурная лексика
Сергей Шнуров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, через что пришлось пройти в поисках Усольцевых
Москвичей предупредили о резком снижении температуры на восемь градусов
Двое бойцов 127-й бригады ВСУ сдались в плен в Волчанске
Генерал раскрыл, из какой страны БПЛА могли атаковать Волгоград
Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики
Владелец «Вашингтона» Леонсис отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ
Украинская школьница со скандалом отказалась петь «Калинку»
Сон о разбитой машине: как понять послание подсознания
«Рекордную» шайбу Овечкина едва не украл другой хоккеист
В Европе признали невозможность победы над Россией
Россиянин выиграл крупный приз в лотерею, не угадав ни одного числа
Лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025
Марочко раскрыл, что происходит на востоке от Красного Лимана
Парфюмер раскрыла, какие ароматы должны быть в каждом женском гардеробе
Суд простил организатора «матерного» концерта «Ленинграда»
Сон о полете: что ждет вас в реальной жизни
В Воронежской области заявили о повреждении склада после атаки ВСУ
Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга
Судьи по делу убитого генерала оказались на прицеле у агентов СБУ
Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.