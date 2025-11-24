День матери
24 ноября 2025 в 16:22

Россиянам запретили произносить любимое ругательство

Mash: в толковом словаре от СПбГУ слово «жопа» признали нецензурным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Слово «жопа» признали нецензурным выражением, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, соответствующую поправку внесли специалисты из СПбГУ.

В материале говорится, что данное слово признали нецензурным в новом толковом словаре государственного языка, который выпускает университет. Всего в обновленной версии словаря представлено более 45 тысяч слов и словосочетаний всех частей речи, употребляемых в разных сферах.

Ранее профессор кафедры русского языка СПбГУ лингвист Сергей Кузнецов заявлял, что популярными словами среди россиян за последние годы лет стали выражения «вайб» и «токсичный». По его словам, на словарный запас людей влияют тренды из социальных сетей. Лингвист обратил внимание, что популярные ранее выражения не теряют своей актуальности. К уже привычным россиянам фразам он отнес «гештальт», «хейтер», «криптовалюта», «абъюзер», «удаленка» и «хайп».

До этого заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев заявил о выявлении самого длинного слова в русском языке. Им оказалось сложное прилагательное, состоящее из 55 знаков. Он отметил, что слово «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» встретилось в 2006 году в патенте на изобретение.

