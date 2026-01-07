Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 00:49

Автобус врезался в толпу протестующих в Иерусалиме

JP: человек погиб при наезде автобуса на толпу протестующих в Иерусалиме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Иерусалиме автобус врезался в толпу ультраортодоксальных (хареди) демонстрантов, протестовавших против призыва в армию, пишет The Jerusalem Post. В результате инцидента погиб 18-летний юноша, несколько человек получили ранения.

По данным экстренных служб, водитель был задержан на месте. Он объяснил полицейским, что пытался уехать с места акции, так как протестующие хотели забраться в его автобус.

Медики сообщили о доставке пострадавших, включая 14-летнего подростка, в местные больницы. Протест, собравший тысячи человек, был направлен против законопроекта о воинской службе, который, по мнению участников, угрожает традиционному укладу жизни.

Полиция заявила, что акция переросла в беспорядки с блокировками дорог и нападениями на правоохранителей. Для восстановления порядка силовики применили силу и приказали толпе разойтись. Обстановка в районе остается напряженной.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу зрителей во время светового шоу в деревне Нюнспет в центральной части Нидерландов. Столкновение, судя по всему, не было преднамеренным.
Иерусалим
протесты
наезды
автобусы
