Автобус врезался в толпу протестующих в Иерусалиме JP: человек погиб при наезде автобуса на толпу протестующих в Иерусалиме

В Иерусалиме автобус врезался в толпу ультраортодоксальных (хареди) демонстрантов, протестовавших против призыва в армию, пишет The Jerusalem Post. В результате инцидента погиб 18-летний юноша, несколько человек получили ранения.

По данным экстренных служб, водитель был задержан на месте. Он объяснил полицейским, что пытался уехать с места акции, так как протестующие хотели забраться в его автобус.

Медики сообщили о доставке пострадавших, включая 14-летнего подростка, в местные больницы. Протест, собравший тысячи человек, был направлен против законопроекта о воинской службе, который, по мнению участников, угрожает традиционному укладу жизни.

Полиция заявила, что акция переросла в беспорядки с блокировками дорог и нападениями на правоохранителей. Для восстановления порядка силовики применили силу и приказали толпе разойтись. Обстановка в районе остается напряженной.

