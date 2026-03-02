Появилось видео с последствиями прилета ракеты по центру Иерусалима

Появилось видео из центра Иерусалима, куда прилетела иранская баллистическая ракета. На кадрах, опубликованных агентством IRNA, можно увидеть масштабные разрушения. Крупным планом показан покореженный автомобиль, вокруг суетятся люди, слышны крики и вой сирен автомобилей экстренных служб.

Израильская армия подтвердила пуски ракет из Исламской Республики. По предварительным данным, пострадали три человека. 46-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, еще двое — легкие. Их оперативно госпитализировали.

Ранее в Сети появились кадры ударов по курортному городу Рас-эль-Хайма в ОАЭ. На одном из видеороликов можно заметить разрушенный участок двора между виллами, где образовалась глубокая воронка с разлетевшимися в стороны камнями и элементами мостовой.

До этого стало известно, что Иран атаковал не менее шести американских военных объектов на Ближнем Востоке. Такой вывод аналитики сделали по результатам анализа спутниковых снимков, видеозаписей и заявлений военнослужащих. Удары пришлись по позициям США в Бахрейне, Ираке, Кувейте и ОАЭ.