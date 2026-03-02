Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:13

Появилось видео с последствиями прилета ракеты по центру Иерусалима

Сотрудники службы безопасности работают на месте ракетного удара в Иерусалиме
Появилось видео из центра Иерусалима, куда прилетела иранская баллистическая ракета. На кадрах, опубликованных агентством IRNA, можно увидеть масштабные разрушения. Крупным планом показан покореженный автомобиль, вокруг суетятся люди, слышны крики и вой сирен автомобилей экстренных служб.

Израильская армия подтвердила пуски ракет из Исламской Республики. По предварительным данным, пострадали три человека. 46-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, еще двое — легкие. Их оперативно госпитализировали.

Ранее в Сети появились кадры ударов по курортному городу Рас-эль-Хайма в ОАЭ. На одном из видеороликов можно заметить разрушенный участок двора между виллами, где образовалась глубокая воронка с разлетевшимися в стороны камнями и элементами мостовой.

До этого стало известно, что Иран атаковал не менее шести американских военных объектов на Ближнем Востоке. Такой вывод аналитики сделали по результатам анализа спутниковых снимков, видеозаписей и заявлений военнослужащих. Удары пришлись по позициям США в Бахрейне, Ираке, Кувейте и ОАЭ.

