Появились кадры из атакованного Рас-эль-Хайма в ОАЭ

В Сети появились кадры ударов по курортному городу Рас-эль-Хайма в ОАЭ. На них видно жилой район: с верхних этажей высотки поднимается мощный столб пыли.

На другом снимке можно заметить разрушенный участок двора между виллами, где образовалась глубокая воронка с разлетевшимися в стороны камнями и элементами мостовой. Вокруг лежат фрагменты плитки и бетона, над которыми еще стоит пыль от недавнего взрыва. На месте работают сотрудники служб безопасности.

Рас-эль-Хайм расположен в непосредственной близости к Ормузскому проливу и на самом близком расстоянии к Ирану. Регион входит в число ключевых зон ОАЭ, через которые проходит значительная часть мировых нефтяных маршрутов, что делает его особенно уязвимым в период региональной эскалации.

Ранее россияне, находящиеся в крупных городах ОАЭ, сообщили о напряженной обстановке после ракетных ударов Ирана по целям США и Израиля. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО и хлопки в воздухе. Некоторым туристам пришлось спать в коридорах отелей.