Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 12:06

Появились кадры из атакованного Рас-эль-Хайма в ОАЭ

Иранские военные запускают ракету Иранские военные запускают ракету Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сети появились кадры ударов по курортному городу Рас-эль-Хайма в ОАЭ. На них видно жилой район: с верхних этажей высотки поднимается мощный столб пыли.

На другом снимке можно заметить разрушенный участок двора между виллами, где образовалась глубокая воронка с разлетевшимися в стороны камнями и элементами мостовой. Вокруг лежат фрагменты плитки и бетона, над которыми еще стоит пыль от недавнего взрыва. На месте работают сотрудники служб безопасности.

Рас-эль-Хайм расположен в непосредственной близости к Ормузскому проливу и на самом близком расстоянии к Ирану. Регион входит в число ключевых зон ОАЭ, через которые проходит значительная часть мировых нефтяных маршрутов, что делает его особенно уязвимым в период региональной эскалации.

Ранее россияне, находящиеся в крупных городах ОАЭ, сообщили о напряженной обстановке после ракетных ударов Ирана по целям США и Израиля. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО и хлопки в воздухе. Некоторым туристам пришлось спать в коридорах отелей.

Ближний Восток
ОАЭ
атаки
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Месси сравнялся с Пеле по количеству голов со штрафных
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию евро и рубли
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Обстановка у ЖК Vesper после самоубийства Джабраилова попала на видео
Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением
«УВБ-76» выдала новое кодовое сообщение на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Терапевт рассказал, почему у мужчин тяжелее протекает ОРВИ
Сын и жена премьер-министра Израиля сбежали из страны
«Госуслуги» могут стать щитом для продавцов авто от мошенников и штрафов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.