02 марта 2026 в 09:58

«Над нами военный самолет»: россияне в ОАЭ описали обстановку после ударов

Россияне в Дубае сообщили о беспилотниках, панике и ночевках в коридорах

Фото: Xinhua/Wen Xinnian/Global Look Press
После ракетных ударов Ирана по целям США и Израиля в регионе россияне, находящиеся в крупных городах ОАЭ, сообщили aif.ru о напряженной обстановке. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО и хлопки в воздухе. Некоторым туристам пришлось спать в коридорах отелей.

Мы отдыхаем в Рас-эль-Хайме, здесь тоже напряженно, как и в Дубае. Все рейсы отменяются, небо закрыто. Вот только что над нами пролетал военный самолет, два раза были сбиты беспилотники, — рассказала россиянка Ольга.

По словам туристки, несмотря на происходящее, отдыхающие старались продолжать обычный день: военный самолет она увидела, когда находилась у бассейна.

При этом в соседнем Дубае реакция туристов оказалась разной: часть людей спускалась в коридоры отелей, другие наблюдали за ситуацией с балконов. Россиянка Элла, проживающая в ОАЭ несколько лет, призвала сохранять спокойствие и не доверять видео в соцсетях.

У нас пока все спокойно, не верьте всему, что вы видите, много фейковых видео и фото в Сети, — сказала она.

Ранее турист из России рассказал, что болезнь ребенка спасла их от ужасных последствий атак в Дубае. Мужчина с сыном сошли с круизного лайнера в Дубае из-за высокой температуры у мальчика, заплатив за несостоявшийся отдых огромные деньги. На следующий день по возвращении в Москву они увидели сообщения о бомбежках в ОАЭ.

