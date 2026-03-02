Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 10:54

Турция закрыла три КПП на границе с Ираном

Фото: Murat Kocabas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турция закрыла три контрольно-пропускных пункта на границе с Ираном, сообщает Anadolu со ссылкой на министра торговли страны Омера Болата. Глава ведомства заявил об отсутствии чрезвычайной ситуации на пограничных переходах.

Перевозка коммерческих грузов между всеми тремя пограничными переходами и иранской стороной продолжается в контролируемых условиях. Ежедневное пассажирское сообщение <...> взаимно приостановлено, — уточнил Болат.

Министр отметил, что после атак Израиля и США на Иран в приграничном регионе усилены меры безопасности, обсуждается подготовка к укреплению координации между государственными учреждениями. Турецкие подразделения остаются в состоянии повышенной готовности, они «продолжают выполнять свои обязанности», добавил Болат.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внук, невестка и зять.

Иран
Турция
границы
погранпункты
