Застрявшие в Таиланде россияне попали на удочку аферистов «из авиакомпании» Мошенники под видом Emirates пытались обмануть застрявших в Таиланде россиян

Российских туристов в Таиланде терзают мошенники, сообщает ТАСС. Злоумышленники, выдающие себя за сотрудников авиакомпании Emirates, звонят пассажирам, которые не могут покинуть страну из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, с номеров, зарегистрированных в Кении.

Мошенники пытаются получить данные банковских карт, обещая помощь с вылетом. Среди пострадавших туристка Зоя и еще трое россиян, чей рейс в Москву через Дубай был отменен 28 февраля.

Звонки идут только от мошенников, представляющихся службой поддержки Emirates и желающих знать данные наших кредитных карт. Звонки из Кении, как пробили позже, — рассказала пострадавшая.

Несмотря на выдачу багажа, они не получили официальной информации от Emirates. Пассажиры самостоятельно бронируют отели и ищут альтернативные маршруты, включая вылет через Китай.Задержки и отмены рейсов в Таиланде связаны с эскалацией на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что россиянки начали получать от мошенников опасные открытки на 8 Марта. Эксперты предупредили, что переход по ссылкам ведет на фишинговый сайт, крадущий персональные данные. В некоторых случаях на устройство жертвы также скачивается вредоносное программное обеспечение.