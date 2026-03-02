Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:09

Застрявшие в Таиланде россияне попали на удочку аферистов «из авиакомпании»

Мошенники под видом Emirates пытались обмануть застрявших в Таиланде россиян

Фото: Nathalie Jamois/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российских туристов в Таиланде терзают мошенники, сообщает ТАСС. Злоумышленники, выдающие себя за сотрудников авиакомпании Emirates, звонят пассажирам, которые не могут покинуть страну из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, с номеров, зарегистрированных в Кении.

Мошенники пытаются получить данные банковских карт, обещая помощь с вылетом. Среди пострадавших туристка Зоя и еще трое россиян, чей рейс в Москву через Дубай был отменен 28 февраля.

Звонки идут только от мошенников, представляющихся службой поддержки Emirates и желающих знать данные наших кредитных карт. Звонки из Кении, как пробили позже, — рассказала пострадавшая.

Несмотря на выдачу багажа, они не получили официальной информации от Emirates. Пассажиры самостоятельно бронируют отели и ищут альтернативные маршруты, включая вылет через Китай.Задержки и отмены рейсов в Таиланде связаны с эскалацией на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что россиянки начали получать от мошенников опасные открытки на 8 Марта. Эксперты предупредили, что переход по ссылкам ведет на фишинговый сайт, крадущий персональные данные. В некоторых случаях на устройство жертвы также скачивается вредоносное программное обеспечение.

