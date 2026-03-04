Составлен список стран, где россияне могут отдохнуть вместо ОАЭ

После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран начал наносить ответные удары, в том числе по популярным у российских туристов Объединенным Арабским Эмиратам, где располагается штаб-квартира ЦРУ. Где сейчас лучше и безопаснее отдыхать российским туристам вместо ОАЭ, что говорят эксперты?

Какие страны сейчас наиболее привлекательны и безопасны для отдыха россиян

Турэксперт Ксения Переина в беседе с 360.ru заявила, что сейчас россияне могут безопасно отдохнуть в четырех странах.

«Более безопасные сейчас — Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Турция», — заявила Переина.

Рейсы по этим направлениям выполняются строго по расписанию, без задержек. Уже весной там можно насладиться отдыхом, но для этого лучше выбрать прямой рейс, так как пересадки могут представлять опасность. При этом в Турции весной довольно прохладно, поэтому лучше планировать поездку на май, говорится в материале.

«Египет тоже как вариант можно рассматривать, но все-таки близкое расположение к этим странам плюс-минус все равно многих клиентов настораживает. Сезон Египта можно открывать уже с марта, особенно безветренные бухты, если мы смотрим, в апреле — мае уже очень тепло», — заключила специалист.

Руководитель турфирмы Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru также отметила, что российским путешественникам стоит рассмотреть Египет и Турцию в качестве альтернативы Объединенным Арабским Эмиратам. Она отметила, что стоимость путевок в эти государства держится на привычном уровне. По ее словам, цены на Мальдивах в среднем остались такими же, однако итоговая сумма будет зависеть от типа питания и перелета.

«Куда поехать путешественникам вместо ОАЭ? Туры в Египет не так сильно растут, потому что люди понимают, что это государство находится близко к местам, где идут военные действия. Турция тоже плюс-минус сохраняет свои цены. Поэтому эти страны можно выбирать для путешествий. Если хочется не морское направление, а просто погулять, можно выбрать Стамбул. В апреле погода там будет уже весьма комфортная. На Мальдивах средний ценник остался такой же. Если хочется хороший отель, то придется заплатить от 300 тыс. рублей и выше за поездку, в зависимости от типа питания. Что касается перелета: если прямой рейс, то выйдет подороже, а если хочется дешевле, можно с пересадками», — пояснила Ансталь.

Кроме того, она предложила рассмотреть для отпуска Азербайджан, Армению и Грузию.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в разговоре с ТАСС заявила, что в условиях напряженности на Ближнем Востоке российским путешественникам рекомендуется выбирать отдых в пределах России или в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

«Я всегда рекомендую сейчас жителям нашей страны по возможности отдыхать в пределах России. Я не могу гарантировать в целом мировую ситуацию, где какие конфликты, но сейчас понятно, что страны Азии, такие как Китай, Вьетнам, — эти направления у нас развиваются, установлен безвиз», — сказала депутат.

По ее словам, российские туристы выбирали страны Ближнего Востока, в том числе ОАЭ, поскольку там тепло. «Я всегда призываю сейчас следить за мировой ситуацией, по возможности, конечно, выбирать с точки зрения безопасности туризм внутри нашей страны, но страны Азии — нормальное, замечательное направление», — отметила Лобач.

Как жители и гости ОАЭ реагируют на происходящее в стране

На фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке жители и гости Дубая разделились на два лагеря. Одни охвачены тревогой, другие продолжают жить как обычно, рассказала местная жительница, стоматолог Катрин.

«Сейчас происходят не самые лучшие события в Дубае <…>. Все поделились на два лагеря: те, кто предается панике, и те, кто продолжает вести обычную жизнь. Я отношусь ко второму лагерю», — подчеркнула девушка.

Она отметила, что в начале обострения конфликта встречалась с друзьями. В ближайшее время она намерена активно работать с пациентами, несмотря на плотный график. При этом жительница Дубая выражает надежду на скорое завершение иранских атак на город.

«Я искренне надеюсь, что все скоро закончится», — сказала Катрин.

Прибывший в аэропорт Шереметьево рейсом из Абу-Даби россиянин Илья также рассказал, что жители Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на напряженную обстановку в регионе, сохраняют спокойствие. Они попросту не видят причин для паники среди приезжих.

«Все говорят, что это абсолютно безопасно, что нет проблем. Якобы это пройдет за пару дней», — рассказал Илья журналистам.

