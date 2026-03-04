Психолог рассказала, как избавиться от панических атак

Ежедневные прогулки эффективно помогают справляться с паническими атаками, заявила NEWS.ru психолог Лилия Лазарева. По ее словам, для достижения внутренней гармонии также рекомендуется заниматься медитациями и спортом.

В активном темпе современного мира все больше людей страдают от панических атак. Причин их возникновения несколько, основные из них — это накопленный стресс, негативные установки и внутренние состояния, которые человек не проживает и не меняет. В данном случае следует проконсультироваться со специалистом, ввести в свой режим дня прогулки, медитации и физическую активность. Также необходимо постоянно концентрироваться на ощущениях в теле, а не на мыслях и размышлениях, работать со своим внутренним состоянием и негативными установками, — посоветовала Лазарева.

Она подчеркнула, что для преодоления приступа необходимо выбрать четыре любые точки на теле и в течение минимум пяти минут сосредоточить все свое внимание исключительно на них, одновременно концентрируясь на дыхании. По словам психолога, это помогает человеку «заземлить» сознание, отвлекая его от тревожных внутренних мыслей.

Ранее психолог Мария Кривега заявила, что диафрагмальное дыхание помогает справляться со стрессом. По ее словам, следует использовать технику квадратного дыхания для достижения максимального эффекта.