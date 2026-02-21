Врач рассказала, как снизить влияние хронического стресса на организм

Диафрагмальное дыхание помогает справиться с симптомами стресса, заявила NEWS.ru реаниматолог, психолог, специалист по коррекции стресс-системы организма Мария Кривега. По ее словам, в данном случае лучше всего подойдет техника квадратного дыхания.

В периоды волнения рекомендуется использовать технику квадратного дыхания. Оно выполняется так: вдох — пауза — выдох — пауза. Каждый этап должен занимать четыре секунды. Повторяйте три — пять минут. Важно дышать диафрагмой, когда живот расширяется на вдохе. Это снижает симпатическую активацию и уменьшает частоту сердечных сокращений, — посоветовала Кривега.

Она указала, что техника заземления часто используется при панических атаках. По словам Кривеги, для этого нужно назвать пять видимых объектов, четыре тактильных ощущения, три звука, два запаха и один вкус. По словам психолога, такая стимуляция помогает сосредоточиться на настоящем моменте и снижает паническую реакцию.

Телесная разрядка помогает, когда тревога зашкаливает. Это может быть интенсивная ходьба на протяжении 10–15 минут, силовые движения, голосовая вибрация на выдохе, а также возможность прокричаться в безлюдном месте. Это снижает мышечный гипертонус и уровень адреналина. Запланированная работа с психологом, письменная переработка эмоций, техники аутоординационного подхода — это также хорошие способы системного уменьшения накопленного напряжения, — заключила Кривега.

