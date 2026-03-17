Стало известно, на кого Израиль охотился в Иране под покровом ночи N12: секретарь совета нацбезопасности Ирана был целью ночной атаки Израиля

Одной из целей ударов Армии обороны Израиля по территории Ирана в ночь на 17 марта был секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани, сообщил израильский телеканал N12. В настоящий момент политик также занимает пост советника верховного лидера страны.

По информации источника телеканала, Лариджани фигурировал в оперативных планах израильских военных. Журналисты отмечают, что точных данных о результатах атаки к настоящему моменту нет, как и сведений о судьбе политика.

Ранее сообщалось, что страны Персидского залива призвали президента США Дональда Трампа «навсегда нейтрализовать» Иран. По словам источников, сначала они отговаривали Соединенные Штаты от войны на Ближнем Востоке, однако сейчас призывают главу Белого дома «не останавливаться».

Прежде стало известно, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков.