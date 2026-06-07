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07 июня 2026 в 03:33

Израиль объяснил, в каком случае ударит по Ливану

Ynet: Израиль не исключил возможность нанесения ударов по территории Ливана

Солдат ЦАХАЛ Солдат ЦАХАЛ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Израиль допускает нанесение ударов по территории Ливана, несмотря на возобновленное прекращение огня, сообщает портал Ynet со ссылкой на знакомого с позицией властей чиновника. По его данным, атаки будут носить так называемый оборонительный характер.

Для нас прекращение огня означает прекращение наступательных операций. Мы прекратим проводить наступательные действия и перейдем к оборонительной позиции… Если мы засечем надвигающуюся атаку, мы нанесем удар по этой цели, где бы она ни находилась, включая Бейрут, — заявил собеседник портала.

Он также рассказал, что в рамках эксперимента ливанская армия должна разоружить «Хезболлу» в одной из деревень на юге Ливана, чтобы доказать контроль над территорией. В случае успеха программу расширят.

На данный момент между сторонами действует соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто при усилиях США. Израильская армия заявила, что продолжит боевые действия в буферной зоне на юге Ливана в рамках договоренностей. «Хезболла» согласна на перемирие только при условии отказа Израиля от ударов по всей территории Ливана, включая южные регионы.

Ранее Государственный департамент США призвал американцев на Ближнем Востоке проявлять повышенную осторожность из-за высокой напряженности в регионе. Как уточнили в пресс-службе ведомства, ситуация с безопасностью остается сложной и может быстро измениться.

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