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07 июня 2026 в 03:54

Названы самые опасные виды хантавируса

Вирусолог Альтштейн: из 50 видов хантавируса опасны только три

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Большинство из около 50 видов хантавируса не вызывают у человека никаких симптомов и госпитализация в таких случаях не требуется, сообщил ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, только некоторые виды патогенов способны вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Есть несколько видов этого вируса <...>. Всего у хантавируса порядка 50 разных видов. Большинство хантавирусов, если попадают в организм человека, ничего не вызывают, — сказал эксперт.

Проявляют себя только наиболее опасные виды, такие как Белград-Доброва, распространенный на Балканском полуострове, и Сеул, который часто встречается на Дальнем Востоке России, продолжил Альтштейн. В Северной Америке циркулирует вирус Сим-Номбре, добавил вирусолог. Все указанные виды способны вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, а также кардиопульмональный синдром с высокой летальностью, резюмировал он.

Ранее вспышку ящура выявили на западе Монголии. Отмечалось, что вирусом заражены 35 голов крупного рогатого скота, при этом число инфицированных может вырасти. По информации журналистов, в зоне вспышки находятся 5,5 тыс. голов скота. Для борьбы с распространением вируса на территории региона объявлен карантин.

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