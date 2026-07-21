В Венесуэле назвали число жертв хантавируса Минздрав Венесуэлы сообщил о трех смертях от хантавируса

В Венесуэле от хантавируса скончались три человека, а причины смерти двух медицинских работников еще устанавливаются, передает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения республики. Ведомство заверило, что система здравоохранения работает в штатном режиме.

Сообщаем о прискорбной смерти трех пациентов в штате Ансоатеги с подтвержденным диагнозом хантавируса, — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве уточнили, что вирус распространяется грызунами в сельской местности. При этом научных доказательств передачи инфекции от человека к человеку в стране на данный момент не зафиксировано.

Уточняется, что гибель двух медиков в штате Баринас не связана с инцидентом в Ансоатеги и расследуется отдельно. Власти подчеркнули, что эти случаи являются единичными и не несут угрозы для населения.

Ранее педиатр Нисо Одинаева предупредила, что хантавирус, передающийся через частицы пыли с экскрементами грызунов, на ранних стадиях маскируется под обычную простуду. Однако инфекция стремительно прогрессирует, вызывая поражение легких с дыхательной недостаточностью и нарушение работы почек.