Синяя ягода молодости: все о жимолости — от посадки на даче до рецептов

Синяя ягода молодости: все о жимолости — от посадки на даче до рецептов

Жимолость — настоящий ангел-хранитель для садовода. Она просыпается раньше всех в саду, не боится возвратных весенних заморозков и созревает уже в начале июня (а некоторые сорта — даже в конце мая), когда до остальных ягод еще далеко. Ее сине-сизые продолговатые плоды обладают уникальным вкусом, в котором кислинка черники переплетается с сочностью смородины и легким земляничным послевкусием. Рассказываем в нашей статье, чем полезна жимолость, как ее сажать и что приготовить из этой благородной ягоды.

Чем полезна жимолость: кладезь витаминов

В народной медицине и современной диетологии жимолость ценится за мощнейший биохимический состав. За способность замедлять процессы старения на клеточном уровне ее часто называют «ягодой молодости».

По количеству антоцианов (природных антиоксидантов, дающих ягоде синий цвет) жимолость превосходит чернику и клюкву. Они укрепляют стенки сосудов и защищают клетки от свободных радикалов. Ягода также невероятно полезна для сердечно-сосудистой системы. Она мягко снижает артериальное давление и помогает при отеках. Высокое содержание витамина C, P-активных веществ и йода делает жимолость идеальным средством против весеннего авитаминоза и для поднятия иммунитета.

Дисклеймер: несмотря на огромную пользу, свежей ягодой не стоит злоупотреблять людям с повышенной кислотностью желудка или в период обострения язвенной болезни. При наличии серьезных хронических заболеваний перед изменением рациона проконсультируйтесь с врачом.

Что приготовить из жимолости Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сажать жимолость: 3 главных правила для богатого урожая

Жимолость — растение неприхотливое и долговечное (куст может плодоносить до 30 лет), но при посадке нужно учесть ее ключевые капризы.

Жимолость бесплодна сама по себе. Если вы посадите на участке один куст, ягод не будет. Обязательно сажайте минимум 3–4 куста разных сортов рядом (на расстоянии 1,5 метра друг от друга). Чем больше сортов, тем крупнее и слаще будут ягоды.

Сажать жимолость лучше всего осенью (с сентября по ноябрь), так как весной она просыпается слишком рано и можно повредить почки. Место выбирайте максимально солнечное, защищенное от сквозняков. В тени ягоды будут мелкими и кислыми.

Кустарник любит плодородную, рыхлую землю с нейтральной кислотностью. Жимолость обожает влагу, особенно в период созревания ягод. Если весна засушливая, поливайте кусты обильно, иначе ягоды начнут горчить и осыпаться.

Жимолость собирают в июне (реже — с конца мая в южных регионах). Это самая ранняя ягода в саду, которая созревает даже раньше клубники. Сроки зависят от сорта и региона, поэтому ориентируйтесь на следующие признаки готовности:

ягоды должны стать полностью насыщенными темно-синими или фиолетовыми, без зеленых прожилок;

зрелая жимолость становится мягкой и сама легко отделяется от ветки при малейшем прикосновении.

Совет по сбору: ягоды жимолости созревают неравномерно и легко осыпаются. Чтобы не собирать их по одной, постелите под куст чистую ткань или пленку и слегка потрясите ветки — спелые ягоды сами упадут к вам в руки.

Как сажать жимолость Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что приготовить из жимолости: уходим от банального варенья

Благодаря высокому содержанию пектина, жимолость идеально подходит для заготовок — десерты из нее прекрасно густеют сами по себе.

Живое варенье без варки: максимум витаминов

Идеальный способ сохранить пользу ягоды на зиму.

Перетрите жимолость с сахаром в пропорции 1:1 или 1:1,5 (если ягода ранняя и кислая) с помощью блендера или обычной толкушки. Разложите по стерилизованным банкам, сверху присыпьте «сахарной пробкой» (слоем сахара в 1 см) и храните в холодильнике.

Вкуснейший пирог с жимолостью

Пресное хрустящее тесто и сочная, слегка терпкая начинка — идеальная пара.

Начинка: 300 г жимолости смешайте с 3 ст. л. сахара и 1 ст. л. кукурузного крахмала (он свяжет сок).

Раскатайте круг из готового песочного или слоеного теста, выложите в центр ягоды, отступая от краев по 3–4 см. Заверните края внахлест, формируя небрежный пирог. Смажьте бортики яйцом. Выпекайте 25 минут при 180°C. Подавайте с шариком ванильного мороженого.

Освежающий соус с жимолостью к мясу и птице

Жимолость может выступать не только в десертах, она шикарно заменяет брусничный соус.

Потушите стакан ягод в сотейнике с парой столовых ложек воды, добавьте чайную ложку сахара, щепотку соли, немного сушеного базилика и каплю бальзамического уксуса. Слегка пробейте блендером. Этот соус идеально подчеркнет вкус запеченной утки, индейки или стейка.

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