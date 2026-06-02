Кустарник, который цветет пышными метелками в глухой тени и зимует в любом регионе России

Кустарник, который цветет пышными метелками в глухой тени и зимует в любом регионе России

Если у вас на участке есть тенистый уголок, куда солнце заглядывает лишь пару часов в день, посадите этот многолетник — он превратит любую проблемную зону в пышный цветущий рай.

Астильба выбрасывает в начале лета роскошные пушистые метелки розового, белого, малинового и сиреневого цвета, которые парят над ажурной резной листвой, словно разноцветные облака. Даже когда цветение заканчивается, астильба не теряет декоративности — ее листва остается красивой до самых заморозков.

В отличие от многих тенелюбивых растений, которые лишь мирятся с недостатком света, астильба чувствует себя в тени как рыба в воде и цветет там намного пышнее, чем на солнцепеке.

Для российских дачников этот кустарник — настоящая находка: феноменальная морозостойкость позволяет ему зимовать без укрытия в любом регионе, от средней полосы до Урала и Сибири.

На одном месте астильба живет до 10 лет, разрастаясь в пышный куст высотой от 50 до 120 см, при этом не требуя практически никакого ухода — достаточно изредка поливать ее в сильную засуху.

Ранее были названы цветы для посадки под деревьями: душат сорняки, не вредят корням.