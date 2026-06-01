Яркие цветы с оранжевыми бутонами: заменят бархатцы, календулу и эшшольцию

Если вы устали от банальных бархатцев, календулы и эшшольции, но хотите наполнить сад ярким оранжевым пламенем, обратите внимание на редкие и необычные цветы, которые станут настоящей изюминкой вашей клумбы.

Физалис декоративный — его ярко-оранжевые чашелистики-фонарики сохраняют декоративность с конца лета до глубокой осени и даже в сухих букетах стоят годами. Это многолетник высотой 40–80 см, который выдерживает морозы без укрытия и способен размножаться самосевом, ежегодно возобновляясь на одном месте.

Для пышных соцветий посадите целозию — ее бархатистые гребни и метелки бывают огненно-оранжевых оттенков, а цветение длится с июля до октября.

Изящные «языки пламени» даст крокосмия — высокий многолетник (до 1 м) с мечевидными листьями и ярко-оранжевыми цветками-звездочками, собранными в колосовидные соцветия; цветет в июле-августе, зимует с легким укрытием.

Если нужны редкие экземпляры, обратите внимание на наперстянку с оранжевыми колокольчиками на высоких цветоносах — она цветет в июне-июле и эффектно смотрится на заднем плане клумбы.

