Цветы с быстрым вау-эффектом: на случай если надоели бархатцы и календула

Если вы хотите цветущий сад уже этим летом, но устали от банальных бархатцев и календулы, есть отличные альтернативы, которые сеются прямо в грунт в мае и радуют бутонами через 40–60 дней.

Лаватера (хатьма) — просто бомба для тех, кто хочет быстрого вау-эффекта: она устойчива к засухе, не боится плохой почвы и цветет крупными шелковистыми граммофонами от нежно-розовых до насыщенных малиновых тонов без перерыва все лето.

Лидер по скорости и неприхотливости — космея дваждыперистая: ее семена всходят за 7–10 дней, а уже через три недели вы получите ажурный куст высотой до метра, усыпанный ромашковидными цветками белого, розового и малинового оттенков.

Цинния — она превращается в цветущий куст всего за полтора месяца после посева и радует крупными яркими соцветиями всех цветов радуги до самых заморозков, особенно если регулярно срезать увядшие бутоны.

Эшшольция зацветает через 40–45 дней после посева, покрывая клумбу шелковистыми оранжевыми, желтыми и розовыми цветами, которые закрываются на ночь и раскрываются с первыми лучами солнца.

Ранее был назван многолетник-хамелеон: распускается розовыми и синими цветами.

Дарья Иванова
