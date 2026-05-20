Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 12:00

Днем он апельсиново-красный, на закате — пылает багрянцем. Цветок-костер, который не гаснет до сентября

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот травянистый многолетник с интригующим названием способен в одиночку «зажечь» самую утонченную клумбу. Сорт «вильям роллиссон» относится к группе гибридных лапчаток и ценится за уникальный окрас и пышное летнее цветение.

В отличие от своих кустарниковых родственников (например, изящного red ace), эта лапчатка формирует аккуратные куртины из ажурной, землянично-подобной листвы. Но главное ее сокровище — цветы. Это полумахровые звезды невероятного оранжево-красного цвета с золотистым центром. Диаметр — около 4–5 см, высота растения — 30–40 см. Контраст между горячим пламенем лепестков и прохладной зеленью листьев смотрится блестяще.

Сорт цветет с июля по сентябрь. Он неприхотлив, зимостоек (зоны USDA 4–9) и не нуждается в укрытии. Лапчатка светолюбива, но легко выносит полутень. Идеальный выбор для переднего плана, бордюров и создания ярких ковров.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите в мае — летом сад в пурпурно-розовых шапках. Лепестки цвета фламинго на фоне зеленой листвы
Общество
Посадите в мае — летом сад в пурпурно-розовых шапках. Лепестки цвета фламинго на фоне зеленой листвы
Многолетники с темной и бордовой листвой: акцент для сада — нашли 7 самых интересных
Общество
Многолетники с темной и бордовой листвой: акцент для сада — нашли 7 самых интересных
В июле он фиолетовый, в августе — синий с бархатным отливом. Однолетник цвета черники для смелых акцентов
Общество
В июле он фиолетовый, в августе — синий с бархатным отливом. Однолетник цвета черники для смелых акцентов
Названа самая уязвимая для аферистов категория россиян
Общество
Названа самая уязвимая для аферистов категория россиян
Приснилась сирень? Узнайте, что вас ждет! Ответы авторитетных сонников
Семья и жизнь
Приснилась сирень? Узнайте, что вас ждет! Ответы авторитетных сонников
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое россиян пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю
Хинштейн раскрыл судьбу пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
ВСУ нацелились на мирных жителей Херсонщины
Автоэксперт перечислил главные риски во время шиномонтажа
«Лихачество и безрассудство»: организатор туров на Байкале о ЧП с катером
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.