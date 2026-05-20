Днем он апельсиново-красный, на закате — пылает багрянцем. Цветок-костер, который не гаснет до сентября

Этот травянистый многолетник с интригующим названием способен в одиночку «зажечь» самую утонченную клумбу. Сорт «вильям роллиссон» относится к группе гибридных лапчаток и ценится за уникальный окрас и пышное летнее цветение.

В отличие от своих кустарниковых родственников (например, изящного red ace), эта лапчатка формирует аккуратные куртины из ажурной, землянично-подобной листвы. Но главное ее сокровище — цветы. Это полумахровые звезды невероятного оранжево-красного цвета с золотистым центром. Диаметр — около 4–5 см, высота растения — 30–40 см. Контраст между горячим пламенем лепестков и прохладной зеленью листьев смотрится блестяще.

Сорт цветет с июля по сентябрь. Он неприхотлив, зимостоек (зоны USDA 4–9) и не нуждается в укрытии. Лапчатка светолюбива, но легко выносит полутень. Идеальный выбор для переднего плана, бордюров и создания ярких ковров.

