Певицу сожгли за поддержку президента

В Кении скончалась исполнительница христианской музыки жанра госпел, которую облили бензином и подожгли после уличного конфликта, предположительно возникшего на политической почве, заявил глава МВД республики Кипчумба Муркомен в соцсетях. По предварительным данным, нападение могло быть связано с открытой поддержкой певицей президента Уильяма Руто — на ее плече была татуировка с его изображением.

Ее смерть вызывает глубокую скорбь. В наше время никто не заслуживает того, чтобы его ранили или убили за политические взгляды или принадлежность к той или иной партии <...>. Я осуждаю этот варварский поступок, которому нет места в нашем обществе. Наши следственные органы прилагают все усилия, чтобы привлечь к ответственности виновных в этом чудовищном преступлении, — заявил министр.

Ранее в региональном управлении СК РФ сообщили, что в Туапсинском районе Краснодарского края задержали 70-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве соседа и его знакомого. По версии следствия, спящих мужчин подожгли в бане из-за земельного спора.