Не видевший Путина 25 лет китаец преподнес ему редкий подарок

Президент РФ Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в резиденции Дяоюйтай в Пекине

Не видевший Путина 25 лет китаец преподнес ему редкий подарок Инженер из КНР Пэн Пай подарил Путину фарфор из провинции Хунань

Китайский инженер Пэн Пай вручил президенту России Владимиру Путину фарфор из провинции Хунань во время встречи, передает пресс-служба Кремля. Лидер России с ним пообщался, поблагодарил за презент и пожелал всего хорошего.

Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань, вот это как раз подарок оттуда. Это лилинский фарфор, который при жизни Мао Цзэдуна как раз делался по его заказу, — заявил гражданин КНР.

Пэн Пай известен тем, что впервые встретился с Путиным еще ребенком. Это произошло во время первого визита российского лидера в Китай в 2000 году.

Инженер родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. С 2007 по 2013 год он проходил обучение в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете МАДИ. После завершения учебы инженер вернулся работать в Китай.

Ранее Путин заявил, что масштабное совместное исследование о Второй мировой войне поможет сохранить историческую правду. Проект будут реализовывать Российское историческое общество и Китайская академия общественных наук.