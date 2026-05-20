Не видевший Путина 25 лет китаец преподнес ему редкий подарок

Китайский инженер Пэн Пай вручил президенту России Владимиру Путину фарфор из провинции Хунань во время встречи, передает пресс-служба Кремля. Лидер России с ним пообщался, поблагодарил за презент и пожелал всего хорошего.
Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань, вот это как раз подарок оттуда. Это лилинский фарфор, который при жизни Мао Цзэдуна как раз делался по его заказу, — заявил гражданин КНР.
Пэн Пай известен тем, что впервые встретился с Путиным еще ребенком. Это произошло во время первого визита российского лидера в Китай в 2000 году.
Инженер родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. С 2007 по 2013 год он проходил обучение в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете МАДИ. После завершения учебы инженер вернулся работать в Китай.
Ранее Путин заявил, что масштабное совместное исследование о Второй мировой войне поможет сохранить историческую правду. Проект будут реализовывать Российское историческое общество и Китайская академия общественных наук.