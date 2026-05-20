Россия подтвердила приверженность важному для Китая принципу

Россия подтверждает приверженность принципу «одного Китая», отмечается в совместном заявлении Москвы и Пекина по итогам переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Москва также выступает против независимости Тайваня «в какой бы то ни было форме», передает пресс-служба Кремля.

Российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, — указывается в заявлении.

В документе подчеркивается, что Россия считает вмешательство во внутреннюю политику Китая прямой угрозой миру и безопасности в Тайваньском проливе. На этом фоне Москва заявляет о полной поддержке действий китайского правительства — как по защите суверенитета и территориальной целостности, так и по курсу на объединение страны.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов высказал мнение, что президент США Дональд Трамп теряет интерес к Тайваню. По его мнению, причина кроется в том, что США начали развивать собственные производственные мощности по выпуску микрочипов, из‑за чего роль Тайваня как уникального поставщика современных технологий снизилась.