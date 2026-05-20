«Лихачество и безрассудство»: организатор туров на Байкале о ЧП с катером Гид Мосейкин: трагедия на Байкале связана с безрассудством всех участников

Трагедия на Байкале, которая произошла из-за того, что аэролодка взяла на борт больше людей, чем предусмотрено местами, стала следствием цепочки нарушений — от экономии ресурсов до лихачества капитана, заявил NEWS.ru организатор внедорожных путешествий на Байкале Устим Мосейкин. Но свою долю ответственности эксперт возложил и на пассажиров, которые, по его словам, бездумно «забивались в коробку», надеясь на чужой профессионализм.

Случаются такие ЧП из-за несоблюдения простых, но очень важных правил безопасности. Брать на борт людей сверх количества мест — это либо отсутствие второго судна, либо нежелание тратить ресурсы плюс лихачество и безрассудство, — сказал Мосейкин.

Он подчеркнул, что у следствия сейчас много вопросов к капитану и к тому, кто именно дал разрешение превысить допустимое количество людей на одном катере. Однако, по мнению эксперта, туристы тоже проявили беспечность: они слепо положились на опыт организаторов, забыв о базовых правилах.

Почему никто не прыгает с тарзанки втроем или больше? Почему в автомобиль не садятся по восемь человек и не исполняют потом трюки? Тут безрассудство всех участников этой трагедии, — подчеркнул Мосейкин.

По его словам, чрезвычайное происшествие может случиться с каждым, но минимизировать последствия способна только строгая техника безопасности — простые правила спасают в непростых условиях. В заключение он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что на борту опрокинувшейся аэролодки на Байкале находилось 18 человек. При этом пятеро из них погибли. Одна из пассажирок получила рваную рану ноги, ее госпитализировали.

Впоследствии стало известно, что закончившийся трагедией тур на Байкал стоил 65 тыс. рублей. Организацией занималась туристическая компания из подмосковного Ступино.