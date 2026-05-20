Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 12:42

«Лихачество и безрассудство»: организатор туров на Байкале о ЧП с катером

Гид Мосейкин: трагедия на Байкале связана с безрассудством всех участников

Байкал Байкал Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Трагедия на Байкале, которая произошла из-за того, что аэролодка взяла на борт больше людей, чем предусмотрено местами, стала следствием цепочки нарушений — от экономии ресурсов до лихачества капитана, заявил NEWS.ru организатор внедорожных путешествий на Байкале Устим Мосейкин. Но свою долю ответственности эксперт возложил и на пассажиров, которые, по его словам, бездумно «забивались в коробку», надеясь на чужой профессионализм.

Случаются такие ЧП из-за несоблюдения простых, но очень важных правил безопасности. Брать на борт людей сверх количества мест — это либо отсутствие второго судна, либо нежелание тратить ресурсы плюс лихачество и безрассудство, — сказал Мосейкин.

Он подчеркнул, что у следствия сейчас много вопросов к капитану и к тому, кто именно дал разрешение превысить допустимое количество людей на одном катере. Однако, по мнению эксперта, туристы тоже проявили беспечность: они слепо положились на опыт организаторов, забыв о базовых правилах.

Почему никто не прыгает с тарзанки втроем или больше? Почему в автомобиль не садятся по восемь человек и не исполняют потом трюки? Тут безрассудство всех участников этой трагедии, — подчеркнул Мосейкин.

По его словам, чрезвычайное происшествие может случиться с каждым, но минимизировать последствия способна только строгая техника безопасности — простые правила спасают в непростых условиях. В заключение он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что на борту опрокинувшейся аэролодки на Байкале находилось 18 человек. При этом пятеро из них погибли. Одна из пассажирок получила рваную рану ноги, ее госпитализировали.

Впоследствии стало известно, что закончившийся трагедией тур на Байкал стоил 65 тыс. рублей. Организацией занималась туристическая компания из подмосковного Ступино.

происшествия
Байкал
туристы
катер
туризм
Общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое россиян пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю
Хинштейн раскрыл судьбу пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
ВСУ нацелились на мирных жителей Херсонщины
Автоэксперт перечислил главные риски во время шиномонтажа
«Лихачество и безрассудство»: организатор туров на Байкале о ЧП с катером
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.