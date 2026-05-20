HR-эксперт раскрыла, в каких случаях можно уволиться без отработки HR-эксперт Прокушева: при выходе на пенсию можно уволиться без отработки

При выходе на пенсию, переезде в другую местность, зачислении в вуз и наличии других уважительных причин можно уволиться без выполнения двухнедельной отработки, рассказала в беседе с RT HR-эксперт Екатерина Прокушева. При этом во всех подобных случаях работодатель может запросить подтверждающие документы.

Есть и ситуации, когда работодатель обязан уволить сотрудника именно в тот срок, который указан в заявлении. Среди них невозможность продолжать работу по уважительной причине, например из-за зачисления в вуз, выхода на пенсию, переезда в другую местность или необходимости ухода за ребенком до 14 лет, если эти обстоятельства препятствуют продолжению работы, — отметила Прокушева.

Работник вправе уволиться без отработки и в случае, если работодатель нарушил трудовое законодательство или условия договора. Сотрудник на испытательном сроке или тот, с кем заключен срочный договор на период до двух месяцев, может предупредить об уходе всего за три дня. Важно помнить, что период болезни или отпуска полностью засчитывается в период отработки.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что в работе и общении с руководством всегда важно сохранять профессионализм. По ее мнению, работник также должен проявлять инициативу и легко идти на контакт с начальством.